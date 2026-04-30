Erste Schätzungen: Nordrest legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nordrest lädt voraussichtlich am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 3,14 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nordrest 2,69 SEK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nordrest in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 670,7 Millionen SEK im Vergleich zu 533,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 16,52 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 15,51 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 2,85 Milliarden SEK, gegenüber 2,55 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at