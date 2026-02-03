Nordrest Aktie
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Nordrest präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nordrest wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,38 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nordrest noch 2,77 SEK je Aktie eingenommen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 681,1 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 27,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 534,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 11,83 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 10,22 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,41 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,91 Milliarden SEK waren.
