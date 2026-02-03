Nordrest Aktie

Nordrest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40E7H / ISIN: SE0022088217

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Nordrest präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nordrest wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,38 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nordrest noch 2,77 SEK je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 681,1 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 27,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 534,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 11,83 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 10,22 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,41 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,91 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Nordrest Holding AB Registered Shs

Analysen zu Nordrest Holding AB Registered Shs

