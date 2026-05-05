Erste Schätzungen: Nordson öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nordson präsentiert in der voraussichtlich am 20.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,82 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,97 USD je Aktie vermeldet.

Nordson soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 728,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 682,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,43 USD, gegenüber 8,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 2,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,79 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at