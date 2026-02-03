Erste Schätzungen: Nordson präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nordson stellt voraussichtlich am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,08 Prozent auf 652,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 615,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,28 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 8,51 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,91 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,79 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at