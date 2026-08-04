Erste Schätzungen: Nordson veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nordson wird voraussichtlich am 19.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nordson im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,09 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,22 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 5,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 779,5 Millionen USD gegenüber 741,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,60 USD je Aktie, gegenüber 8,51 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,98 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at