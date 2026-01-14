Erste Schätzungen: Norfolk Southern mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Norfolk Southern präsentiert in der voraussichtlich am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

22 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,78 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,23 USD erwirtschaftet worden.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,02 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Norfolk Southern für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,00 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,04 USD je Aktie, gegenüber 11,57 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 12,22 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 12,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

