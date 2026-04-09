Erste Schätzungen: Norfolk Southern zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Norfolk Southern gibt voraussichtlich am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,53 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Norfolk Southern noch ein Gewinn pro Aktie von 3,31 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,00 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 0,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Norfolk Southern einen Umsatz von 2,99 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 12,75 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,57 Milliarden USD, gegenüber 12,18 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at