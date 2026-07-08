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WKN: 867028 / ISIN: US6558441084

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Norfolk Southern zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Norfolk Southern gibt voraussichtlich am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,41 USD je Aktie erzielt worden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,11 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Norfolk Southern für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,29 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 12,26 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 12,75 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,79 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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