Norse Atlantic ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EEQK / ISIN: NO0012885252
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06.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Norse Atlantic ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Norse Atlantic ASA Registered äußert sich voraussichtlich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -2,157 NOK. Im Vorjahresquartal waren -1,110 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Norse Atlantic ASA Registered nach der Prognose von 1 Analyst 1,47 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,39 Milliarden NOK umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 NOK im Vergleich zu -4,260 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 6,35 Milliarden NOK, gegenüber 7,62 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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