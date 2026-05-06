Erste Schätzungen: Norse Atlantic ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Norse Atlantic ASA Registered äußert sich voraussichtlich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -2,157 NOK. Im Vorjahresquartal waren -1,110 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Norse Atlantic ASA Registered nach der Prognose von 1 Analyst 1,47 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,39 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 NOK im Vergleich zu -4,260 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 6,35 Milliarden NOK, gegenüber 7,62 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at