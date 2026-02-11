Erste Schätzungen: Norse Atlantic ASA Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Norse Atlantic ASA Registered lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -1,988 NOK. Das entspräche einem Gewinn von 30,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,870 NOK erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,28 Milliarden NOK – ein Minus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Norse Atlantic ASA Registered 1,36 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,623 NOK aus, während im Fiskalvorjahr -11,290 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,93 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 6,32 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at