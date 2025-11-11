Norse Atlantic ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EEQK / ISIN: NO0012885252
|
11.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Norse Atlantic ASA Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Norse Atlantic ASA Registered wird sich voraussichtlich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,04 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,540 NOK je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,84 Prozent auf 2,44 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,38 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,545 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -11,290 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,05 Milliarden NOK, gegenüber 6,32 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Norse Atlantic ASA Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Norse Atlantic ASA Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Norse Atlantic ASA Registered Shs
|0,59
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.