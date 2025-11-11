Erste Schätzungen: Norse Atlantic ASA Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Norse Atlantic ASA Registered wird sich voraussichtlich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,04 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,540 NOK je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,84 Prozent auf 2,44 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,38 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,545 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -11,290 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,05 Milliarden NOK, gegenüber 6,32 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at