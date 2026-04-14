Erste Schätzungen: Norsk Hydro As präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Norsk Hydro As wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,174 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Norsk Hydro As 0,220 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,36 Milliarden USD – ein Plus von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Norsk Hydro As 5,29 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,768 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 22,00 Milliarden USD, gegenüber 19,88 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at