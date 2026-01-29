Erste Schätzungen: Norsk Hydro As stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Norsk Hydro As wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,083 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Norsk Hydro As ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,80 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,521 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,270 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 20,82 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 18,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at