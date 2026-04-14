Norsk Hydro ASA Aktie
WKN: 851908 / ISIN: NO0005052605
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Norsk Hydro ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Norsk Hydro ASA wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,67 NOK je Aktie gegenüber 2,45 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 51,39 Milliarden NOK – das wäre ein Abschlag von 12,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 58,55 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,37 NOK, wohingegen im Vorjahr noch 3,41 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 211,49 Milliarden NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 206,47 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.at
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