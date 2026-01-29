Erste Schätzungen: Norsk Hydro ASA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Norsk Hydro ASA wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,835 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,02 Prozent verringert. Damals waren 0,960 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 54,11 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Norsk Hydro ASA für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 48,10 Milliarden NOK aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,24 NOK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,90 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 209,09 Milliarden NOK, gegenüber 203,06 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at