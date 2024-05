Erste Schätzungen: Norsk Solar AS Registered legt Quartalsergebnis vor

Norsk Solar AS Registered lädt voraussichtlich am 30.05.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2024 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,080 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 55,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,180 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 459,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 11,3 Millionen NOK gegenüber 2,0 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,300 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,790 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 64,0 Millionen NOK, gegenüber 15,5 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at