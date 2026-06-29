Erste Schätzungen: Norske Skog ASA Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Norske Skog ASA Registered wird voraussichtlich am 14.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,38 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,920 NOK je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 34,62 Prozent auf 3,05 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,26 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,56 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 4,76 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,06 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 9,45 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at