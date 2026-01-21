Erste Schätzungen: Norske Skog ASA Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Norske Skog ASA Registered wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,440 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -8,790 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 140,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,62 Milliarden NOK gegenüber 1,09 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,09 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -11,570 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 10,52 Milliarden NOK, gegenüber 9,23 Milliarden NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at