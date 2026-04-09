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Norske Skog ASA Registered Shs Aktie

Norske Skog ASA Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PTK2 / ISIN: NO0010861115

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Norske Skog ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Norske Skog ASA Registered wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Norske Skog ASA Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,82 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,72 NOK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 3,12 Milliarden NOK aus – eine Steigerung von 28,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Norske Skog ASA Registered einen Umsatz von 2,43 Milliarden NOK eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,257 NOK aus. Im Vorjahr waren 4,76 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 11,87 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 9,45 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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