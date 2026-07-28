Erste Schätzungen: North American Construction Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

North American Construction Group gibt voraussichtlich am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,236 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,350 CAD je Aktie vermeldet.

North American Construction Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 350,4 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 320,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,03 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,18 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,48 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,28 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at