North American Construction Group Aktie
WKN DE: A2JH58 / ISIN: CA6568111067
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: North American Construction Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
North American Construction Group lässt sich voraussichtlich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird North American Construction Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,382 CAD gegenüber 0,220 CAD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll North American Construction Group in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 335,2 Millionen CAD im Vergleich zu 340,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,46 CAD, während im vorherigen Jahr noch 1,18 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,43 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,28 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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