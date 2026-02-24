North American Construction Group Aktie

North American Construction Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JH58 / ISIN: CA6568111067

24.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: North American Construction Group präsentiert Quartalsergebnisse

North American Construction Group präsentiert in der voraussichtlich am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,643 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte North American Construction Group 0,180 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 315,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 305,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,83 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,65 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,28 Milliarden CAD, gegenüber 1,17 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

