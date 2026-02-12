Erste Schätzungen: Northern Ocean informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Northern Ocean äußert sich voraussichtlich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Northern Ocean im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,029 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,550 NOK je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 70,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 720,5 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,188 USD je Aktie, gegenüber -2,470 NOK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 236,1 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,83 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

