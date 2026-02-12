Northern Ocean Aktie

Northern Ocean für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWPV / ISIN: BMG6682J1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Northern Ocean informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Northern Ocean äußert sich voraussichtlich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Northern Ocean im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,029 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,550 NOK je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 70,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 720,5 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,188 USD je Aktie, gegenüber -2,470 NOK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 236,1 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,83 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Northern Ocean Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten