Erste Schätzungen: Northern Oil Gas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Northern Oil Gas wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 578,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Northern Oil Gas für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 594,1 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,83 USD, gegenüber 0,390 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 2,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,10 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at