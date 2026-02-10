Erste Schätzungen: Northern Oil Gas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Northern Oil Gas lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,785 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,710 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 519,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,43 USD, gegenüber 5,14 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 2,32 Milliarden USD im Vergleich zu 2,16 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at