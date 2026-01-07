Erste Schätzungen: Northern Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Northern Trust lädt voraussichtlich am 22.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Northern Trust in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 44,15 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,67 USD, gegenüber 9,77 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 8,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 15,91 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

