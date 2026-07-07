Erste Schätzungen: Northern Trust präsentiert Quartalsergebnisse

Northern Trust wird voraussichtlich am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,69 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Northern Trust 2,13 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 39,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,60 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Northern Trust für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,17 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,05 USD, gegenüber 8,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 8,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,33 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at