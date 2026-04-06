Erste Schätzungen: Northern Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Northern Trust wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

14 Analysten schätzen, dass Northern Trust für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,11 Milliarden USD gegenüber 3,51 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 39,89 Prozent.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,74 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,61 Milliarden USD, gegenüber 14,33 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at