Northland Power Aktie
WKN DE: A1H5MB / ISIN: CA6665111002
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Northland Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Northland Power präsentiert in der voraussichtlich am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,177 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,250 CAD je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent auf 533,6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 509,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,20 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,650 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,61 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,43 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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