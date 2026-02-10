Erste Schätzungen: Northland Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Northland Power wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,464 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Northland Power 0,490 CAD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 571,9 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 656,7 Millionen CAD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,160 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,03 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,37 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,35 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at