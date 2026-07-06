Northpointe Bancshares Aktie

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WKN DE: A411S2 / ISIN: US66661N8864

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06.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Northpointe Bancshares zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Northpointe Bancshares wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,677 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Northpointe Bancshares noch ein Gewinn pro Aktie von 0,510 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 42,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 66,5 Millionen USD gegenüber 115,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,70 USD im Vergleich zu 2,11 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 266,7 Millionen USD, gegenüber 470,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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