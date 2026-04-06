Erste Schätzungen: Northrop Grumman präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Northrop Grumman wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,03 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Northrop Grumman nach den Prognosen von 20 Analysten 9,75 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,47 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 28,00 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 29,08 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,94 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 41,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at