Erste Schätzungen: Northrop Grumman stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Northrop Grumman wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 20 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,81 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Northrop Grumman 8,15 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Northrop Grumman nach den Prognosen von 19 Analysten 10,80 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,35 Milliarden USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 27,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 29,08 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 44,00 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 41,95 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at