Erste Schätzungen: Northrop Grumman stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Northrop Grumman wird voraussichtlich am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,99 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,65 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,63 Prozent auf 11,61 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Northrop Grumman noch 10,69 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 25,98 USD, gegenüber 28,34 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 41,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 41,03 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at