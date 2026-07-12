Erste Schätzungen: Northwest Bancshares gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Northwest Bancshares lädt voraussichtlich am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,336 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,23 Prozent erhöht. Damals waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 179,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,1 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,920 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 720,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 878,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at