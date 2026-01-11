Northwest Bancshares Aktie
WKN DE: A0YF80 / ISIN: US6673401039
|
11.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Northwest Bancshares veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Northwest Bancshares wird voraussichtlich am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,306 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD erwirtschaftet worden.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 174,2 Millionen USD gegenüber 210,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 17,35 Prozent.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,790 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 650,8 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 756,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
