Erste Schätzungen: Northwest Bancshares zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Northwest Bancshares äußert sich voraussichtlich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,300 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Northwest Bancshares 0,340 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 173,5 Millionen USD – ein Minus von 17,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Northwest Bancshares 209,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,31 USD, gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 716,4 Millionen USD im Vergleich zu 878,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at