Northwest Natural Aktie

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WKN DE: A2N6X4 / ISIN: US66765N1054

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Northwest Natural mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Northwest Natural gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,890 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 21,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,730 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 178,2 Millionen USD gegenüber 164,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,09 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,77 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,37 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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