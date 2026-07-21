Northwest Natural Aktie

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WKN DE: A2N6X4 / ISIN: US66765N1054

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Northwest Natural verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Northwest Natural lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,080 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,33 Prozent verringert. Damals waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Northwest Natural nach den Prognosen von 3 Analysten 271,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 236,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,06 USD, gegenüber 2,77 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,29 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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