Erste Schätzungen: Northwest Natural zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Northwest Natural äußert sich voraussichtlich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Northwest Natural noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 370,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Northwest Natural für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 434,6 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,92 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,03 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,33 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at