Erste Schätzungen: NorthWestern gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NorthWestern veröffentlicht voraussichtlich am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD gegenüber 1,31 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,74 Prozent auf 417,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 373,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,60 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,65 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,51 Milliarden USD waren.

