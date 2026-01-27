NorthWestern CorpShs Aktie
WKN: A0DLGF / ISIN: US6680743050
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: NorthWestern gewährt Anlegern Blick in die Bücher
NorthWestern veröffentlicht voraussichtlich am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD gegenüber 1,31 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,74 Prozent auf 417,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 373,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,60 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,65 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,51 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
