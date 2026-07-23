NortonLifeLock Aktie
WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NortonLifeLock legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NortonLifeLock wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,688 USD aus. Im letzten Jahr hatte NortonLifeLock einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NortonLifeLock in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,91 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,57 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 5,38 Milliarden USD, gegenüber 5,00 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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