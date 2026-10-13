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WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NortonLifeLock öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NortonLifeLock veröffentlicht voraussichtlich am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,719 USD je Aktie gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,34 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 9,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NortonLifeLock einen Umsatz von 1,22 Milliarden USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,93 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,57 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,43 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,00 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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