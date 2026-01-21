Erste Schätzungen: NortonLifeLock stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NortonLifeLock wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass NortonLifeLock im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,634 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,260 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NortonLifeLock in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,23 Milliarden USD im Vergleich zu 986,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,94 Milliarden USD, gegenüber 3,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at