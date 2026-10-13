Erste Schätzungen: Norwegian Air Shuttle legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Norwegian Air Shuttle wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,65 NOK je Aktie gegenüber 2,42 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Norwegian Air Shuttle 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,92 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Norwegian Air Shuttle 11,99 Milliarden NOK umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,983 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,60 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 39,26 Milliarden NOK, gegenüber 37,65 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at