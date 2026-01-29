Norwegian Air Shuttle Aktie

Norwegian Air Shuttle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BLAH / ISIN: NO0010196140

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Norwegian Air Shuttle zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Norwegian Air Shuttle wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,005 NOK. Das entspräche einem Gewinn von 98,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,270 NOK erwirtschaftet wurden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent auf 8,26 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,23 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,02 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,26 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 37,59 Milliarden NOK, gegenüber 35,32 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

