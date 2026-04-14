Norwegian Air Shuttle Aktie

Norwegian Air Shuttle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BLAH / ISIN: NO0010196140

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Norwegian Air Shuttle zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Norwegian Air Shuttle wird voraussichtlich am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,021 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,820 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,63 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,30 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,77 NOK, gegenüber 2,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 40,45 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,54 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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