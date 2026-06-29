Erste Schätzungen: Norwegian Air Shuttle zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Norwegian Air Shuttle wird voraussichtlich am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,310 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Norwegian Air Shuttle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 NOK in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 8,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 10,87 Milliarden NOK gegenüber 10,03 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,57 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,60 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,41 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 36,54 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at