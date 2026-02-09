Norwegian Energy Company ASA Noreco Aktie
WKN DE: A0MYHV / ISIN: NO0010379266
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Norwegian Energy Company ASA Noreco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Norwegian Energy Company ASA Noreco präsentiert in der voraussichtlich am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,08 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -31,980 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 277,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,12 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,76 USD im Vergleich zu -29,040 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 960,1 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 7,55 Milliarden NOK.
Redaktion finanzen.at
