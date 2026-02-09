Norwegian Energy Company ASA Noreco Aktie

Norwegian Energy Company ASA Noreco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYHV / ISIN: NO0010379266

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Norwegian Energy Company ASA Noreco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Norwegian Energy Company ASA Noreco präsentiert in der voraussichtlich am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,08 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -31,980 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 277,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,12 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,76 USD im Vergleich zu -29,040 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 960,1 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 7,55 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Norwegian Energy Company ASA Noreco

Analysen zu Norwegian Energy Company ASA Noreco

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Norwegian Energy Company ASA Noreco 38,90 1,30% Norwegian Energy Company ASA Noreco

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

