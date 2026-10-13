Norwegian Energy Company ASA Noreco Aktie

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WKN DE: A0MYHV / ISIN: NO0010379266

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Norwegian Energy Company ASA Noreco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Norwegian Energy Company ASA Noreco wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,74 USD je Aktie gegenüber 2,02 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 327,8 Millionen USD für Norwegian Energy Company ASA Noreco, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,48 Milliarden NOK erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,62 USD aus. Im Vorjahr waren 37,38 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,26 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,70 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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